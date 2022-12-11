Пьер Гасли об Оконе: «Между напарниками должно быть здоровое соперничество»

Пилот уверен, что сможет нормально сработаться с .

У двух французов всегда были не лучшие отношения – а их соперничество началось задолго до попадания в «Формулу-1».

«С Эстебаном я знаком дольше всех в паддоке. Мы встретились, когда нам было по шесть лет, то есть примерно двадцать лет назад. Мы оба исполнили свою мечту и пробились в «Формулу-1», получили возможность проявить себя. И сейчас мы хотим бороться за чемпионат.

Не секрет, что у нас были и взлеты, и падения, назовем это так. Но сейчас мы оба уже повзрослели. Мы оба несем ответственность перед командой, а также мы оба понимаем, что если будем работать сообща, то получим преимущество и сделаем нашу машину быстрее. Так что я не беспокоюсь. А еще это возможность улучшить наши отношения и создать в команде более благоприятную атмосферу. И пока все идет хорошо.

Между напарниками должно быть здоровое соперничество. У меня так было с Юки Цунодой, Даниилом Квятом, Брендоном Хартли. Ты выступаешь в «Ф-1» ради побед. И на самом деле не так важно, идет ли речь о твоем напарнике или нет. В конечном счете ты делаешь все возможное, чтобы выступать как можно лучше. Но происходить это должно в атмосфере здорового соперничества между напарниками, зная о том, что совместная работа очень важна», – рассказал Гасли.

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