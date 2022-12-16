Джордж Расселл о перспективах «Мерседеса» в сезоне-2023: «Команда не забыла, как строить быстрые болиды»

Пилот « » поделился мнением о том, как сложился сезон-2022.

Расселл признал, что переходя в «Мерседес» ожидал большего, но при этом не сомневается в дальнейшем прогрессе команды.

«Команда не забыла, как строить быстрые болиды. Просто в этом году мы ошиблись. Мы допустили ошибку при выборе философии конструкции болида. Мы пошли по пути, который в итоге оказался неправильным.

И порой вам требуется довольно много времени, чтобы выбраться из такой дыры. И сейчас мне кажется, что нам удалось это сделать, и что это стало для команды фундаментом для дальнейшего развития.

Мы на шаг отстаем от «Ред Булл» и «Феррари» и нам предстоит многое наверстать – но к первой гонке нового сезона мы подойдем, определенно став намного сильнее в сравнении с тем, что было в начале прошедшего сезона.

Когда ты переходишь в такую команду как «Мерседес», то конечно ждешь побед. Я чувствовал, что был готов к борьбе за победы в гонках и в чемпионате уже в этом году, но что поделать, нужно уметь также контролировать свои ожидания. И в этом году мне в том числе было любопытно посмотреть на то, как команда справится с такой ситуацией.

Я здесь надолго и хотя мне конечно хотелось бороться за победу в гонках и в чемпионате уже в 2022 году, преодоление этих трудностей помогут нам, как команде, в ближайшие годы. Надеюсь, что через десять лет оглядываясь назад смогу сказать, что сезон-2022 внес положительный вклад в наш путь», – рассказал Расселл.

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