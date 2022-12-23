Тото Вольфф: «Хэмилтону было очень тяжело в прошедшем сезоне, и то, как он через это прошел, – достойно восхищения»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отметил вклад Льюиса Хэмилтона в работу команды в 2022 году.

По мнению Вольффа, Хэмилтон очень здорово проявил себя, оказавшись в трудной ситуации – когда лишился возможности бороться за чемпионский титул.

«Льюису было очень тяжело, ведь мы предоставили ему машину, не способную побеждать – и к тому же крайне нестабильную и непредсказуемую в управлении. Временами машина была хороша, а временами не очень. С такой машиной сложно работать над дальнейшим развитием.

Но то, как Льюис прошел через этот сезон в плане личностных качеств, – достойно восхищения. Временами команда была сильно подавлена из-за того, что выступала заметно ниже ожиданий. А Льюис в такие моменты заставлял людей подниматься, помогал сплотиться, мотивировал. Раньше я не видел профессиональных спортсменов, которых бы отличали такие черты.

Я бы сказал, что в будущем Льюис может войти в состав руководства команды. Понятное дело, что он был вовлечен в работу над развитием болида. Он стал одной из самых значимых фигур в команде – в некоторой степени, раньше такой была фигура Михаэля Шумахера. Ну или можно сравнить это с тем, как на команды в американском футболе влияет Том Брэди. То есть мы говорим не просто об игроке или гонщике – а скорее о человеке, который эмоционально влияет на всю команду.

Раньше мы называли гонщиков контрактниками – пилот приходит, получает деньги за свою работу, а потом уходит, получив предложение получше. Льюис же в нашей команде уже десять лет, он стал ее частью», – рассказал Вольфф.

Заработки гонщиков «Ф-1»: у Ферстаппена – $60 млн, у Леклера почти втрое меньше, чемпион по зарплате – Хэмилтон

4 комментария

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Shadow1882
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Алексей Схххххххххххххв
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Ден, Нандо куда лучше прошли через невзгоды прошлого сезона.
А люся его провел как тень жорика
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Иван Алейников
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Ну, что сказать. Превозмог…
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Riverun
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Давно не было влажных историй о превозмогании
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