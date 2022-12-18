Льюис Хэмилтон о сезоне-2022: «Почувствовал уважение к командам, которые проходят через тяжелые времена»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что после сезона-2022 стал лучше понимать команды, которые не борются за самые высокие места.

Прошедший сезон вышел для Хэмилтона и « » неудачным – команда смогла выиграть всего одну гонку, и победа в ней досталась не Хэмилтону, а Джорджу Расселлу.

«Я почувствовал уважение в отношении всех этих команд, которые пытаются делать все то же самое (что и лидеры), точно так же стремятся стать лучше и бороться за что-то. То, как команда проходит через тяжелые времена, потому что построила машину, которая не способна бороться за победу. И на самом деле быть частью этого, быть свидетелем такой борьбы – это даже круто.

Мне также нравится следить за тем, как дела идут у «Макларена». Я всегда стараюсь смотреть, как у них дела, ведь именно там я начал свой путь. И я всегда желал «Макларену» успеха, хоть сейчас они и наши конкуренты.

Бывают дни, когда дела у них идут не очень хорошо, и мне всегда грустно от этого, ведь, опять же, именно там я начал карьеру – проехал свои первые круги на симуляторе, впервые сел за руль болида», – рассказал Хэмилтон.

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