Льюис Хэмилтон о Вольффе: «Не знаю другого лидера, который так поддерживает сотрудников»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Льюис Хэмилтон рассказал, что отличает Тото Вольффа от других руководителей.

Семикратный чемпион «Формулы-1» также отметил, насколько хорошо в «Мерседесе» устроена работа.

«У нас прекрасный лидер. Поддержка со стороны [концерна] «Даймлер» потрясающая, все они горят гонками. И эта ключевая группа людей обеспечивает отличную коммуникацию внутри организации.

Тото как лидер сосредоточен на том, чтобы подбадривать людей. Я не знаю другого лидера, по крайней мере из тех, с кем с работал, который спрашивает [сотрудников]: «Как дела дома? Как мне лучше тебя поддерживать, чтобы ты мог проводить больше времени с женой, мужем, партнером или детьми, был счастливее на работе и хотел вкладываться больше?»

Тото такой. Поэтому команда действительно стремится к успеху. Хочется думать, что мы вновь станем победителями – я правда так считаю», – поделился пилот мнением об исполнительном директоре «Мерседеса».

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Тото Вольфф: «Хэмилтону было очень тяжело в прошедшем сезоне, и то, как он через это прошел, – достойно восхищения»

1 комментарий

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ALMANAC
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Столько лет в Ф1, а с Хорнером не знаком. Такой классный руководитель у Мерседеса, что просто больше не будет ездить на бОльшую часть гонок. И уже пропустил победную Бразилию)
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