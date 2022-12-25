Берни Экклстоун: «Андретти» принесла бы большую пользу «Ф-1»

выступил за принятие «Андретти» в «Формулу-1».

Бывший босс «Ф-1» считает, что серия выиграет от прихода знакового американского бренда. Легендарный Марио Андретти и его сын Майкл пока не добились разрешения от ФИА.

«Имя «Андретти» принесло бы большую пользу «Ф-1», которая становится все больше и больше распространяется в Америке. Многие команды просто боятся, что придется делить призовой «пирог» в миллиард долларов с 11-й командой.

Но по закону выплаты получают лишь десять лучших команд. В чем проблема? В любом случае в течение двух лет после присоединения ничего не поменяется», – высказался Экклстоун в журнале BusinessF1.

«Надеемся, что нам дадут «зеленый свет» в ближайшие недели». Майкл Андретти – о заявке на создание команды в «Ф-1»

«Цель – заполучить опытного гонщика в пару к молодому таланту». Марио Андретти хотел бы видеть Алонсо и Херту в составе команды «Ф-1»