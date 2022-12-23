«Цель – заполучить опытного гонщика в пару к молодому таланту». Марио Андретти хотел бы видеть Алонсо и Херту в составе команды «Ф-1»
Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти рассказал о том, каким видит идеальный состав своей команды «Ф-1».
Проектом по созданию новой команды в «Формуле-1» занимается сын Марио – бывший пилот «Индикара» и «Ф-1» Майкл Андретти. Команда еще не получила одобрения ФИА, а руководитель серии Стефано Доменикали сообщил, что необходимости в новых командах нет.
При этом Майкл в одном из недавних интервью заявлял, что заявку могут одобрить в самое ближайшее время.Марио Андретти не стал исключать вариант с приглашением в «Андретти» Фернандо Алонсо.
«Это вполне возможно, конечно. Его опыт оказал бы нам неоценимую помощь. Так что мы обязательно изучим такую возможность. Мне кажется, что Фернандо не собирается заканчивать карьеру и хочет продолжать гоняться. И он по-прежнему в отличной форме.
Еще один пилот, которого бы мы пригласили к себе с вероятностью в 99 процентов – это Колтон Херта. Но ему понадобится опытный напарник. Такой состав пилотов сделал бы команду более полноценной. Сейчас эти планы обсуждаются.
Главная цель – заполучить очень опытного гонщика в пару к молодому таланту, и иметь как минимум одного американского пилота в составе», – рассказал Андретти.
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