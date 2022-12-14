«Надеемся, что нам дадут «зеленый свет» в ближайшие недели». Майкл Андретти – о заявке на создание команды в «Ф-1»

Чемпион «Инидикара» 1991 года рассказал, что его заявка на создание команды в «Формуле-1» может быть одобрена уже в ближайшие недели.

Андретти хочет войти в состав участников «Ф-1», однако намерения создать новую, 11-ю команду, встретили сопротивление некоторых действующих участников чемпионата.

У Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.

Также сообщается, что проект Андретти получил поддержку от консорциума Guggenheim, который является владельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». Предположительно, в Guggenheim готовы выделить сумму в $200 млн для покрытия вступительного взноса в «Формулу-1»:

«Надеемся, что нам дадут «зеленый свет» в ближайшие недели. Безусловно, это стало бы отличным подарком на Рождество».

Андретти добавил, что хочет создать собственную команду, а не пытаться воспользоваться ситуаций и попробовать выкупить «Альфа Таури»:

«Мы каждый день работаем над реализацией проекта. Я по-прежнему уверен в положительном итоге. Мы все ближе к этому. Да, мы пока не получили окончательного подтверждения, но мы все ближе».

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