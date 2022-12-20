Макс Ферстаппен: «В календаре появляется все больше трасс городского типа. И мне это совсем не нравится»

Пилот « » Макс Ферстаппен считает, что современные болиды «Формулы-1» плохо приспособлены к гонкам на трассах городского типа.

Ферстаппен в последние месяцы уже неоднократно затрагивал данную тему – особенно на фоне появления все большего количества городских трасс в календаре «Формулы-1».

По словам двукратного чемпиона, управлять современными болидами на узких городских трассах просто неудобно и некомфортно.

«Это очень трудно, особенно в квалификациях. Собрать идеальный круг невероятно сложно.

В скоростных поворотах – вроде тех, что на трассе «Спа», – дела на 100 процентов лучше, потому что там гонщик может что-то изменить своими действиями. В то время как выступления на современных трассах городского типа – особенно за рулем новых болидов, – это худший опыт, который может пережить гонщик. Просто потому, что болиды слишком тяжелые и у них слишком жесткая подвеска.

Я люблю трассу в Сингапуре, она просто отличная. Но в этом году я был очень разочарован тем, как там вел себя болид «Ф-1». Ты больше вообще не можешь атаковать поребрики. Как только ты заезжает на поребрик, машина подскакивает и тебя чуть ли не швыряет в стену.

Появление еще одной такой трассы в Лас-Вегасе? Честно говоря, я бы лучше съездил в Лас-Вегас по другому поводу.

В календаре появляется все больше трасс городского типа. И мне это совсем не нравится. Болид «Формулы-1» по своей конструкции не приспособлен для городских трасс. Машина действительно оживает в скоростных поворотах. Я понимаю, что за сезон (организаторам) нужно проводить несколько Гран-при на городских трасса и все такое, но их не должно быть слишком много.

Лично я предпочитаю трассы старой школы. Вроде «Сузуки». Квалификационный круг по такой трассе приносит намного больше удовольствия, чем круг по любой трассе городского типа», – рассказал Ферстаппен.

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