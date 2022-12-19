Председатель правления «Порше»: «Переговоры с «Ред Булл» шли хорошо, но в последний момент сделка сорвалась»
Председатель правления «Порше» Оливер Блюме прокомментировал срыв переговоров с «Ред Булл».
«Порше» вели переговоры о поставках двигателей и также хотели выкупить 50 процентов акций гоночной компании «Ред Булл». В итоге сделка сорвалась.
При этом со стороны «Порше» переговоры вел глава автоспортивного подразделения Фритц Энгинцер, который покинул свой пост в компании по окончании года.
«Вообще переговоры шли очень хорошо. Сделка была согласована, мы пожали руки, но в последний момент все сорвалось. Мы хотели быть партнерства на равных.
Как бы то ни было, каждый сам должен решать, хочет ли продавать акции и сколько именно. Это абсолютно нормально. Мы вели себя честно. Теперь посмотрим, что случится в будущем, появится ли у нас привлекательный вариант. У «Порше» очень обширная гоночная программа», – рассказал Блюме.
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