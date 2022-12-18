Дэймон Хилл: «Сейчас «Ред Булл» доминирует не так сильно, как «Мерседес» в начале эры гибридных двигателей»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года поделился мнением о преимуществе « » в чемпионате по итогам сезона-2022.

Хилл считает, что на самом деле преимущество «Ред Булл» в прошедшем чемпионате было не столь подавляющим, как у «Мерседеса» в 2014 году, когда «Ф-1» перешла на гибридные двигатели V6.

«В конечном счете «Феррари» была не так уж далеко от «Ред Булл». Конечно, мы не знаем, какой запас в скорости оставался у «Ред Булл», но «Феррари» и правда была совсем недалеко от них. Ну и не стоит забывать, что в Бразилии, пусть и при определенном стечении обстоятельств, очень хорош был и «Мерседес».

Так что можно сказать, что на данный момент «Ред Булл» доминирует не так сильно, как это делал «Мерседес» в начале гибридной эры», – рассказал Хилл.

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