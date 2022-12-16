«Астон Мартин» покажет болид 2023 года 13 февраля

« » стала первой командой, которая определилась с датой презентации болида 2023 года.

Согласно сообщению пресс-службы команды, презентация болида AMR23 пройдет 13 февраля на новой базе «Астон Мартин» в Сильверстоуне и будет показана онлайн. Презентация пройдет за 10 дней до начала предсезонных тестов. Выступать за команду в новом сезоне будут Фернандо Алонсо и Ланс Стролл.

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