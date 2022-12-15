Мартин Брандл: «Норрис задумается, почему Зайдль предпочел «Ауди» «Макларену»

считает, что гонщики «Макларена» разочарованы из-за ухода .

Зайдль стал исполнительным директором « », что, по мнению Брандла, вызовет вопросы у и . «Заубер» выступает в «Формуле-1» как « », а с 2026 года станет заводской командой « ».

«Нет сомнений, что потеря Зайдля – плохая новость для «Макларена». Он давно был связан с концерном « » через « » – я понимаю его решение. И я могу понять, почему «Макларен» решил ускорить процесс.

Но это не то, что нужно команде. Для «Макларена» станет большим событием запуск новой аэротрубы в 2024 году. Так что Ландо задумается: почему Андреас сошел с корабля, что привлекло Андреаса в « » в сравнении с «Маклареном»?

Оскар также будет разочарован, ведь с Андреасом он вел переговоры и представлял, что будет работать с Андреасом и Ландо.

У Ландо и Зака [Брауна] очень тесные отношения, и он здорово себя проявляет – в «Макларене» хорошая организация. Я вовсе паникую за них, но хорошей новостью назвать это нельзя», – сообщил комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

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