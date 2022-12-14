Ральф Шумахер о назначении Зайдля в «Заубер»: «Как я слышал, Боттас вряд ли надолго задержится в команде»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал назначение Андреаса Зайдля руководителем гоночной программы «Заубера».

Команда сейчас выступает в «Ф-1» под маркой , а с 2026 года должна стать заводской командой «Ауди».

По мнению Шумахера, назначение Зайдля может негативно сказаться на перспективах .

«Вообще мне любопытно, что случится в итоге. У Чжоу хорошее будущее, ведь деньги, которые приносят его спонсоры здорово помогут команде до 2026 года и превращения в заводскую команду . Но Боттас, как я слышал, уже лишился перспектив и вряд ли надолго задержится в команде.

Что касается Зайдля, то он получил большой опыт сначала в «Порше», а потом и в «Макларене». Он многое даст команде и в целом. И команда сейчас в хорошей форме, в этом году у них была совсем неплохая машина.

В «Макларене» все происходит слишком долго. Они весь год отставали от графика. Команда в процессе реструктуризации, они строят новую аэродинамическую трубу. Что тоже сдерживает команду. Может быть, Зайдлю надоело ждать», – рассказал Шумахер.

Четыре команды «Ф-1» сменили шефов за месяц. Остальные постят в соцсети: «а вот наш босс!», «узнал, что в топе долгожителей»