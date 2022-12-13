Зак Браун: «Зайдль собирался уйти из «Макларена» после 2025-го, Стелла всегда был первым выбором на будущее»

Зак Браун прокомментировал назначение Андреа Стеллы руководителем «Макларена».

Стелла сменил Андреаса Зайдля, который отныне является исполнительным директором «Заубера» – будущей заводской команды , ныне выступающей как . Перестановки были ускорены из-за назначения руководителя «Заубера» Фредерика Вассера в .

«Андреас, который превосходно проявлял себя в «Макларене» в последние годы, по ходу сезона очень открыто проинформировал меня, что уйдет по истечении контракта – в конце 2025 года.

Пожалуй, было довольно очевидно, в каком направлении он отправится, и это можно понять, учитывая его опыт [работы с концерном ].

В тот момент мы намеревались продолжать работу в обозримом будущем, поскольку отношения весьма и весьма здоровые, его рабочая дисциплина на очень высоком уровне. Мы собирались сообщить миру по окончании сезона, что изменения произойдут в конце 2025 года.

После этого я намеревался в первую очередь позвонить джентльмену, сидящему рядом – Андреа, и обсудить, хочет ли он стать руководителем «Макларена». Но в то время я не был уверен, что он рассмотрит этот вопрос.

В «Формуле-1» все меняется быстро, и стало понятно, что Фред переходит в «Феррари», а [совладелец ] Финн Раусинг – человек, которого я знаю уже десятилетие, мы хорошо ладим. Он позвонил мне, чтобы обсудить, можно ли освободить Андреаса раньше. И я сказал, что буду рад это осуществить, если Андреа захочет стать руководителем команды.

Андреа всегда был нашим первым выбором на будущее. Так что все произошло довольно быстро. Я, наши гонщики и команда очень рады, что Андреа стал руководителем», – сообщил исполнительный директор «Макларена» на специальной пресс-конференции.

Браун также объяснил, почему не стал настаивать на том, чтобы Зайдль взял обязательный отпуск перед началом работы в «Заубер»:

«У нас отличные отношения. Я знаю, что многие команды разыгрывают карту обязательного отпуска. Думаю, «Макларен» продемонстрировал, что есть способы завершить отношения на вполне приемлемых условиях для всех – это касается как гонщиков, так и сотрудников».

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