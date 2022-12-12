«Хонда» уведомила ФИА о намерении участвовать в «Ф-1» как моторист с 2026 года
«Хонда» рассматривает возвращение в «Формулу-1».
Компания формально покинула чемпионат в конце сезона-2021, однако продолжает готовить силовые установки для «Ред Булл» и «Альфа Таури». С 2022 года двигатели используются под брендом Red Bull Powertrains.
В последние месяцы ФИА принимала заявки от компаний, которые намерены участвовать в «Ф-1» с 2026 года как мотористы. «Хонда» такую заявку подала.
«Мы зарегистрировались как производитель с 2026 года. [Моторный] регламент «Ф-1» движется в направлении CO2-нейтральности и электрификации. Наши цели совпадают», – сообщил гоночный президент фирмы Ясухару Ватанабэ.
Теперь «Хонде» предстоит принять окончательное решение, возвращаться в «Ф-1» или нет. Неизвестно, в каком качестве японская компания собирается участвовать в соревнованиях и будет ли она сотрудничать с «Ред Булл». Как утверждала немецкая пресса, «Хонда» намерена создать новый проект с нуля и объединить силы с другой командой.
Новым мотористом «Ред Булл» в 2026 году может стать «Форд», «Хонда» объединится с другой командой (AMuS)
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