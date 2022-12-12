«Хонда» уведомила ФИА о намерении участвовать в «Ф-1» как моторист с 2026 года

«Хонда» рассматривает возвращение в «Формулу-1».

Компания формально покинула чемпионат в конце сезона-2021, однако продолжает готовить силовые установки для «Ред Булл» и . С 2022 года двигатели используются под брендом Red Bull Powertrains.

В последние месяцы принимала заявки от компаний, которые намерены участвовать в «Ф-1» с 2026 года как мотористы. «Хонда» такую заявку подала.

«Мы зарегистрировались как производитель с 2026 года. [Моторный] регламент «Ф-1» движется в направлении CO 2 -нейтральности и электрификации. Наши цели совпадают», – сообщил гоночный президент фирмы Ясухару Ватанабэ.

Теперь «Хонде» предстоит принять окончательное решение, возвращаться в «Ф-1» или нет. Неизвестно, в каком качестве японская компания собирается участвовать в соревнованиях и будет ли она сотрудничать с «Ред Булл». Как утверждала немецкая пресса, «Хонда» намерена создать новый проект с нуля и объединить силы с другой командой.

Новым мотористом «Ред Булл» в 2026 году может стать «Форд», «Хонда» объединится с другой командой (AMuS)