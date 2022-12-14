Карлос Сайнс о назначении Вассера: «Нам нужно дать время, «Феррари» большая команда»

Пилот «Феррари» прокомментировал назначение на должность руководителя Скудерии.

Васс сменит на посту руководителя команды «Феррари» Маттиа Бинотто и начнет выполнять свои обязанности с 9 января 2023 года.

«Да, я уже общался с Вассером. Я давно с ним знаком – еще по тем временам, когда мы вели переговоры о переходе в «Рено».

Нам нужно дать ему время. «Феррари» очень большая команда, нам всем нужно будет время. Цель на сезон-2023 – постараться добиться большей стабильности. Меньше спадов, больше выходов на пик наших возможностей», – рассказал Сайнс.

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