Карлос Сайнс о назначении Вассера: «Нам нужно дать время, «Феррари» большая команда»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал назначение Фредерика Вассера на должность руководителя Скудерии.
Васс сменит на посту руководителя команды «Феррари» Маттиа Бинотто и начнет выполнять свои обязанности с 9 января 2023 года.
«Да, я уже общался с Вассером. Я давно с ним знаком – еще по тем временам, когда мы вели переговоры о переходе в «Рено».
Нам нужно дать ему время. «Феррари» очень большая команда, нам всем нужно будет время. Цель на сезон-2023 – постараться добиться большей стабильности. Меньше спадов, больше выходов на пик наших возможностей», – рассказал Сайнс.
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