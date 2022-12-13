Ферстаппен выплатит рекордные €‎963 400 за суперлицензию в 2023 году

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен установит еще один рекорд «Формулы-1».

Издание RacingNews365 узнало, как в 2023 году будет рассчитываться взнос за суперлицензию. Пилоты выплатят базовую ставку (10 400 евро) и по 2 100 евро за каждое очко, заработанное в 2022-м. Ферстаппен побил рекорд, набрав 454 балла, поэтому его взнос также окажется беспрецедентным и составит 963 400 евро.

Меньше всего заплатят новички «Макларена» и «Уильямса» Оскар Пиастри и Логан Сэрджант, а также возвращающийся в «Ф-1» Нико Хюлькенберг.

Выплаты гонщиков «Формулы-1» за суперлицензию в 2023 году
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 963 000 евро (454 очка в 2022-м)
2. Шарль Леклер («Феррари») – 657 200 (308)
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 650 900 (305)
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 587 900 (275)
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 527 000 (246)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 514 400 (240)
7. Ландо Норрис («Макларен») – 266 600 (122)
8. Эстебан Окон («Альпин») – 203 600 (92)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 180 500 (81)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 113 300 (49)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») – 62 900 (25)
12. Пьер Гасли («Альпин») – 58 700 (23)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 48 200 (18)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 35 600 (12)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 23 000 (6)
16. Алекс Албон («Уильямс») – 18 800 (4)
17. Ник де Врис («Альфа Таури») – 14 600 (2)
18-20. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 10 400 (0)
18-20. Оскар Пиастри («Макларен») – 10 400 (0)
18-20. Логан Сэрджант («Уильямс») – 10 400 (0)
 

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