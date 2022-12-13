Зайдль покинет «Макларен» и возглавит «Заубер» (Speedcafe)

Теги возможные переходы Феррари Макларен Заубер 24 часа Ле-Мана Ауди Порше Формула-1 Фольксваген WEC Фредерик Вассер Альфа Ромео Андреас Зайдль Авто

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль покинет команду, утверждает Speedcafe.com.

Новость подтвердили еще несколько автоспортивных изданий. Как сообщает RacingNews365, Зайдль станет руководителем «Заубера» (ныне выступает в «Формуле-1» как «Альфа Ромео») вместо Фредерика Вассера. О переходе должны объявить в ближайшее время. Вассер, в свою очередь, возглавит «Феррари».

Андреас работал с концерном «Фольксваген», чья фирма «Ауди» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Заубером» с 2026 году. Зайдль руководил программой «Порше» в WEC и выиграл с командой три гонки «24 часа Ле-Мана».

Капито покинул пост руководителя «Уильямса»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные