Зайдль покинет «Макларен» и возглавит «Заубер» (Speedcafe)
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль покинет команду, утверждает Speedcafe.com.
Новость подтвердили еще несколько автоспортивных изданий. Как сообщает RacingNews365, Зайдль станет руководителем «Заубера» (ныне выступает в «Формуле-1» как «Альфа Ромео») вместо Фредерика Вассера. О переходе должны объявить в ближайшее время. Вассер, в свою очередь, возглавит «Феррари».
Андреас работал с концерном «Фольксваген», чья фирма «Ауди» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Заубером» с 2026 году. Зайдль руководил программой «Порше» в WEC и выиграл с командой три гонки «24 часа Ле-Мана».
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