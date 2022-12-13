Зайдль покинет «Макларен» и возглавит «Заубер» (Speedcafe)

Руководитель Андреас Зайдль покинет команду, утверждает Speedcafe.com.

Новость подтвердили еще несколько автоспортивных изданий. Как сообщает RacingNews365, Зайдль станет руководителем «Заубера» (ныне выступает в «Формуле-1» как ) вместо Фредерика Вассера. О переходе должны объявить в ближайшее время. Вассер, в свою очередь, возглавит .

Андреас работал с концерном «Фольксваген», чья фирма «Ауди» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с с 2026 году. Зайдль руководил программой «Порше» в и выиграл с командой три гонки «24 часа Ле-Мана».

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