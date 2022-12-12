Капито покинул пост руководителя «Уильямса»

Команда объявила о прекращении сотрудничества с Йостоп Капито и Франсуа-Хавьером Демайсоном.

Капито занимал пост руководителя «Уильямса», Демайсон – технического директора.

Пока не ясно, кто станет новым руководителем «Уильямса» – согласно сообщению команды, соответствующее заявление будет сделано через какое-то время.

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