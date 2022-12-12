Падди Лоу: «Приятно видеть, что в этом году Ферстаппен обеспечил себе завоевание титула без всяких споров»

Бывший технический директор выступил в защиту бывшего гоночного директора ФИА Майкла Маси.

Маси лишился своей должности после разбирательств вокруг спорного окончания Гран-при Абу-Даби 2021 года, когда Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона на последнем круге и стал чемпионом «Формулы-1».

«Приятно видеть, что в этом году обеспечил себе завоевание титула без всяких споров. Вообще я был очень рад победе Макса и в прошлом году – вообще это был довольно спорный момент, но всегда была спортом, в котором возникали спорные, рискованные ситуации.

«Формула-1» не бывает справедливой. Я и сам многократно оказывался как на одной, так и на другой стороне – иногда кого-то несправедливо обделяют, а иногда кому-то справедливо везет.

Такова природа «Формулы-1», в этом интерес, волнение. «Ф-1» – это не тот спорт, где все идет по плану, а побеждает всегда тот, кто был лучшим, кто лучше все проанализировал. Именно поэтому мы и любим «Формулу-1».

Мне жаль, что так вышло с Майклом Маси. Он просто оказался крайним. Мне кажется, в той ситуации не было правильного и неправильного решения. Он делал свою работу, был судьей», – рассказал Лоу.

«Ф-1» напомнила гонщикам их предсказания на сезон – оцените реакции: Леклера и Риккардо даже жалко