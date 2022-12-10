Технический директор «Астон Мартин»: «Новую аэротрубу планируем использовать с середины 2024 года»

Дэн Фэллоус рассказал о подготовке новой аэротрубы «Астон Мартин».

По словам технического директора команды, аэротрубу на строящейся базе в Сильверстоуне применят при создании машины на сезон-2025. В данный момент «Астон Мартин» работает с оборудованием в Бракли.

«Цель – начать использование аэротрубы к середине 2024 года. Мы надеемся, что она внесет как минимум некоторый вклад в разработку болида на сезон-2025. По всей видимости, эта машина станет первой, на которую новая аэротруба окажет существенное влияние.

Нам повезло, что мы используем аэротрубу «Мерседеса» – это оборудование очень высокого качества. Поэтому нужно убедиться, что результаты, полученные в новой аэротрубе, коррелируют с прежними. Это требует времени. Но мы можем предпринять кое-какие действия, чтобы ускорить процесс. Разумеется, мы хотим запустить ее как можно скорее.

Нет сомнений, что аэротруба будет мирового класса. И, конечно, очень важно, что у нас будет круглосуточный доступ к ней. Чем больше мы прогрессируем, тем меньше сможем проводить времени в аэротрубе из-за ограничений, однако собственное оборудование позволяет проводить особые эксперименты, а это бесценно. Такую роскошь мы не могли себе позволить, когда делили аэротрубу с другой командой.

Если говорить о базе в целом, ее постепенно будут вводить в эксплуатацию в следующем году. Мы надеемся, что на разработке машин [до сезона-2025] положительно скажется и переезд на новую базу», – сказал Фэллоус.

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