Технический директор «Астон Мартин»: «Болид 2023 года будет существенно отличаться»

Дэн Фэллоус рассказал о визуальных отличиях болида «Астон Мартин» на сезон-2023.

«Правила ограничивают то, что мы можем сделать. Новые машины должны протестировать мои дети: если они говорят, что болиды разные, значит, они разные. «Они всегда выглядят одинаково, папа!» Но в рамках текущих правил AMR23 будет существенно отличаться», – объяснил технический директор команды.

Фэллоус также прокомментировал изменения регламента, связанные с днищем:

«В реальности они не такие уж огромные. В то же время они достаточно сильно повлияют на прижимную силу. Попробуем компенсировать потери – этим же займутся и все остальные команды.

Сложно сказать, скажутся ли изменения на каких-то командах больше, чем на других. В нашем случае потеря прижимной силы довольно существенная. Но мы, как и ФИА, надеемся, что это поможет избавиться от аэродинамических колебаний».

Специалист сообщил, что прогресс, достигнутый во второй части сезона-2022, позволяет с оптимизмом ждать следующего года:

«Это важный фактор, который повлияет на уверенность. В начале сезона машина была не той, какую нам хотелось бы видеть. Команда продемонстрировала, что использованные нами принципы и философия дали плоды.

Так что в следующем сезоне мы попытаемся применить агрессивный подход к разработке, но и учитывать уроки этого года».

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