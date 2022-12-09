Макс Ферстаппен: «Предпочел бы прошлогоднюю машину. Она была более маневренной»

Пилот поделился мнением о работе болидов «Ф-1» нового поколения.

Ферстаппен выиграл два последних чемпионата, при этом отметив, что больше удовольствия от пилотажа он получал за рулем болида 2021 года.

«Какой из двух машин я бы предпочел управлять? Прошлогодней. Те болиды были более маневренными. Потому что они были легче, да и обзор спереди был намного лучше. На высоких скоростях нынешние болиды работают неплохо, но вот на низких они ведут себя довольно лениво.

В скоростных поворотах чувствуется прижимная сила, болиды ведут себя стабильнее, в то время как в прошлом году машина больше виляла. На низких же скоростях начинает сказываться большой вес болида, к сожалению. Хотя в целом новые машины разрабатывались с целью улучшения самих гонок и борьбы в них, и с этой точки зрения «Ф-1» добилась успеха.

Новые болиды приходится настраивать на очень низкий дорожный просвет, в результате подвеска становится намного жестче. Эти болиды очень сильно зависимы от работы днища, от «граунд-эффекта».

Это заметно при проезде по поребрикам, но в основном проявляется именно в виде жесткости подвески. Да, сейчас мы уже к этому привыкли, но в начале года было трудно. Не из-за болей в спине, нет, ничего такого, а в основном из-за изменившегося пилотажа», – рассказал Ферстаппен.

Машины новой «Ф-1» превратились в неубиваемые танки. Можно приехать в топ-5 после въезда в стену, тараны – тоже больше не проблема