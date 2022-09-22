Франц Тост: «Рад, что Цуноде дали время показать весь свой потенциал в 2023 году»

Руководитель «Альфа Таури» прокомментировал сделку с .

Японский гонщик останется в команде в следующем сезоне.

«Юки с прошлого года показывал, что является очень талантливым пилотом, и в этом сезоне он сильно прибавил. У него есть скорость, он быстро учится и поэтому заслуживает место в «Ф-1», и я ожидаю от него сильных результатов в оставшихся шести гонках 2022 года.

Как я всегда говорю, гонщику нужно как минимум три сезона, чтобы полностью освоиться в «Формуле-1», и я рад, что ему дали время показать весь свой потенциал», – отметил Тост.

«Я хотел бы выразить огромную благодарность , «Хонде» и «Альфа Таури» за возможность продолжить выступления в «Ф-1». В прошлом году я переехал в Италию, ближе к базе. Я по-настоящему чувствую себя частью команды и рад, что буду представлять ее в 2023-м», – добавил Цунода.

Цунода продлил контракт с «Альфа Таури» на сезон-2023

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