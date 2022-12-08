Зоны DRS планируют сократить на некоторых трассах в 2023-м

ФИА готова поменять зоны DRS в 2023 году.

Об этом сообщил технический директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис.

После смены технического регламента в 2022-м обгоны с открытым задним антикрылом упростились.

«На некоторых трассах, возможно, потребуется сократить зоны DRS. Мы не хотим, чтобы обгоны становились неизбежными или слишком легкими. Должна быть борьба. Если маневр происходит слишком быстро – машина приближается, а затем уезжает вдаль – это хуже, чем борьба при отсутствии обгона. Необходим верный баланс», – заявил Томбасис.

Похожие идеи высказывал , покидающий пост спортивного директора «Формулы-1»:

«На мой взгляд, не нужно бояться сокращать зоны DRS на треках вроде Монцы. Обгоны становятся чем-то похожими на ритуал, не так ли? Подъезжаешь, нажимаешь на кнопку, обгоняешь.

Такое не особо впечатляет. Так что не надо бояться снижать использование DRS там, где система очевидно слишком мощная».

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