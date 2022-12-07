Роберт Шварцман о планах на сезон-2023: «Я получил несколько предложений. Цель – участвовать в гонках»

Тест-пилот «Феррари» рассказал о планах на сезон-2023.

По словам Шварцмана, главным приоритетом для него будет участие в гонках:

«У меня есть несколько вариантов. Я получил несколько предложений. Так что посмотрим. Моя цель – участвовать в гонках. Хотя в то же время я не хочу терять контакт с паддоком «Формулы-1».

Выступления в «Ф-1» – это по-прежнему моя мечта. Так что я хочу остаться резервным пилотом, может продолжать помогать команде с развитием болида, работая на симуляторе, что тоже очень интересно. Но, повторюсь, главная цель – выступать в какой-то гоночной серии».

Сезон-2021 в «Формуле-2» Шварцман закончил на второй позиции, уступив только Оскару Пиастри, и при этом опередив :

«Конечно, титул в «Формуле-2» мог бы здорово мне помочь, но по какой-то причине мы не смогли собрать все воедино, а провел идеальный сезон. Так что да, второе место в чемпионате, причем позади новичка, вряд ли сыграло мне на руку. При этом нельзя сказать, что я выступил слабо – просто в решающие моменты многие вещи пошли не так, как было надо. Как бы то ни было, сейчас я предпочитаю сосредоточиться на настоящем и будущем».

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