Кристиан Хорнер о возвращении Риккардо: «С нами он добился успехов, но потом решил сделать глупость и ушел попробовать себя в паре других команд»

Руководитель прокомментировал решение команды пригласить Риккардо на должность резервного пилота.

По мнению Хорнера, Риккардо ошибся, когда решил перейти из «Ред Булл» в «Рено», а потом в «Макларен», и возвращение в «Ред Булл» поможет ему оправиться от последних неудач.

«Даниэль присоединился к нам еще подростком и прошел с командой большой путь, здорово вырос. С нами он добился существенных успехов, но потом решил сделать глупость и ушел попробовать себя в паре других команд. Но из этого ничего хорошего не получилось.

Даниэль замечательный парень. И мы посчитали, что вернуть его в команду будет правильным решением – а еще у него самая широкая улыбка в «Ф-1», что пригодится нам в рекламных целях. Сам же Даниэль сможет вернуть себе чувство удовлетворения, заново открыть для себя радость от участия в «Ф-1», забыв тот стресс, которому он подвергался в последнюю пару лет», – рассказал Хорнер.

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