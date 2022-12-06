Грожан будет выступать за «Ламборгини» в гонках на выносливость

Пилот станет заводским гонщиком в 2023 году.

В следующем сезоне Грожан примет участие в разработке гиперкара класса LMDh для чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и американской серии IMSA. Также он проведет гонку «24 часа Дайтоны» и ряд других заездов на машине класса GTE Pro в составе команды «Айрон Ликс».

В 2024-м Ромен будет основным гонщиком «Ламборгини» в категории LMDh, однако неизвестно, выступит ли он в WEC, IMSA или обоих чемпионатах.

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