Вильнев протестирует гиперкар «Вануолла» для Ле-Мана (Autosport)

Чемпион «Формулы-1» 1997 года обкатает гиперкар «Вануолла» для гонки «24 часа Ле-Мана», сообщает Autosport.

Тесты состоятся 30 ноября – 2 декабря в Барселоне. Также за руль гиперкара сядут , Эстебан Герьери и Жуан Паулу де Оливейра. Команда пока не подтвердила участие Вильнева в заездах.

Ожидается, что «Вануолл» будет участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ) 2023 года как минимум одной машиной. Команде, работающей на базе немецкой «Байколлес», отказали в участии в серии в 2022 году – по всей видимости, из-за использования названия бывшей команды «Формулы-1» («Вануолл» выступал в «Ф-1» в 1954-1960 годах и выиграл Кубок конструкторов-1958) и неудачных выступлений в последние годы существования класса LMP1.

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