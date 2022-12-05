Ферстаппен и «Ред Булл» выиграли трофеи Autosport как гонщик и болид года второй раз подряд

Макс Ферстаппен завоевал трофей Autosport в категории «гонщик 2022 года».

Пилот «Ред Булл» выиграл титул «Формулы-1» в доминирующем стиле. Номинантами на приз являлись вице-чемпион «Ф-1» Шарль Леклер из , а также Уилл Пауэр и Стоффель Вандорн – обладатели титулов в «Индикаре» и «Формуле E», соответственно.

Болидом года признали , который позволил Максу Ферстаппену выиграть рекордные 15 Гран-при, в то время как его напарник Серхио Перес победил еще в двух. Конкурентами RB18 были «Феррари» F1-75 («Ф-1»), «Мерседес» EQ Silver Arrow 02 («Формула E») и «БМВ» M4 GT3 («ДТМ»).

Макс и его команда выиграли те же трофеи и по итогам сезона-2021.

Гонщик взял награду для британских пилотов, опередив своего напарника Джорджа Расселла, пилота Ландо Норриса и чемпиона IMSA Тома Бломквиста. Приз за достижения в автоспорте вручили Себастьяну Феттелю, завершившему выступления в «Ф-1».

Расселл завоевал трофей в категории «момент года» за свой первый триумф в «Ф-1» на Гран-при Сан-Паулу. Также на награду претендовали рекордная победа Ферстаппена в Мексике, проезд Росса Честейна по стене в NASCAR и дебют Ника де Вриса в «Ф-1» на Гран-при Италии.

Лучшим новичком признали Чжоу Гуаньюя из «Альфа Ромео». Другими номинантами являлись Рио Хиракава (WEC), Кристиан Лундгор («Индикар») и Логан Сэрджант («Формула-2»).

У кого была лучшая машина в «Ф-1»? Кто удивил темпом в квалах и гонках? Чьи пит-стопы – быстрейшие? Все данные сезона-2022