Валттери Боттас: «В сезоне-2023 у «Альфа Ромео» будут более реалистичные шансы зарабатывать очки в каждой гонке»

Пилот «Альфа Ромео» рассказал о целях команды на сезон-2023.

В прошедшем чемпионате заняла 6-е место в Кубке конструкторов, опередив «Астон Мартин» по дополнительным показателям при равенстве очков.

«Должен сказать, что в целом результате в прошедшем сезоне были не так уж далеки от того, что я предполагал увидеть в первый свой сезон в команде. В хорошем смысле. И мы, как мне кажется, не так уж далеки от своих целей.

Но чтобы достичь наших целей, команде нужно сделать большой шаг вперед. Это сложно, но не невозможно. Думаю, что в сезоне-2023 у «Альфа Ромео» будут более реалистичные шансы на то, чтобы зарабатывать очки в каждой гонке, а иногда, при определенной доле везения, побороться за место на подиуме», – рассказал Боттас.

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