Андреас Зайдль: «С расширением штата инженеров «Макларен» сможет сделать шаг вперед»

Руководитель рассказал, что команда планирует расширять штат сотрудников в 2023 году, чтобы догнать конкурентов.

По словам Зайдля, сезон-2022 помог команде определить имеющиеся у «Макларена» проблемы и работать над их устранением.

«В сезоне-2022 наши слабые стороны стали очевидны. И благодаря возникшим у команды проблемам теперь мы понимаем, что в сравнении с другими командами располагаем не всеми необходимыми ресурсами. С изменениями в будущем мы сможем лучше развивать как текущую машину, так и готовить болид следующего года.

Финансовый отдел наблюдал за деятельностью команды, ведь мы, разумеется, должны работать в рамках выделенного бюджета. Мы нашли несколько решений усовершенствовать работу команды в «Ф-1», а значит, мы сможем нанять значительно больше сотрудников.

Так что в скором времени в нашем распоряжении окажется заметно больше сотрудников, а значит в будущем мы сможем увеличить объем работы. Думаю, на данный момент это являлось одной из слабых сторон «Макларена». Надеюсь, что с расширением штата инженеров в следующем году команда сможет сделать новый шаг вперед», – рассказал Зайдль.

Что сделало Феттеля великим? Фильм команды Себа о последней гонке: главные качества, объединяющий юмор, самокопания