«Порше» закрывает программу участия в гонках WEC
«Порше» уходит из WEC.
Компания «Порше» закроет свою заводскую команду, выступающую в чемпионате по гонкам на выносливость WEC в классе гиперкаров. «Порше» покинет чемпионат по окончании сезона-2025.
В прошлом году экипаж «Порше» в составе Кевина Эстре, Лорана Вантура и Андре Лоттерера выиграл чемпионат.
При этом в «Порше», что продолжат развивать свою программу в гонках на выносливость IMSA, который проводится в Северной Америке.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
