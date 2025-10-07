1

«Порше» закрывает программу участия в гонках WEC

«Порше» уходит из WEC.

Компания «Порше» закроет свою заводскую команду, выступающую в чемпионате по гонкам на выносливость WEC в классе гиперкаров. «Порше» покинет чемпионат по окончании сезона-2025.

В прошлом году экипаж «Порше» в составе Кевина Эстре, Лорана Вантура и Андре Лоттерера выиграл чемпионат.

При этом в «Порше», что продолжат развивать свою программу в гонках на выносливость IMSA, который проводится в Северной Америке.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
