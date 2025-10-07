Карлос Сайнс о попадании в топ-10: «Темп «Уильямса» оказался настолько хорош, что мы смогли выжать максимум»

Сайнс доволен прорывом в топ-10 в Сингапуре.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс признал, что не ожидал такого прорыва на Гран-при Сингапура.

Сайнс квалифицировался 13-м, однако затем и он, и его напарник Алекс Албон были дисквалифицированы из-за того, что на обеих машинах ширина зазора системы DRS превысила максимально допустимую величину в 85 мм.

В итоге Сайнс начал гонку с 18-й позиции, но сумел прорваться на 10-е место.

«Стартуя с 13-й позиции я еще как-то надеялся набрать очки, а вот стартуя 18-м – вряд ли. Честно говоря, данные всех наших симуляций говорили о том, что попасть в очковую зону мы сможем только в том случае, если машина безопасности появится на трассе в подходящий для нас момент. Однако наш темп оказался настолько хорош, что мы и так смогли выжать максимум и набрать очки по итогам очень трудной гонки.

При этом гонка получилась очень скучной, ведь пит-стоп был только один. Однако у нас был очень сильный темп, у нас получалось совершать обгоны – и мне кажется, что в итоге среди команд средней группы только нам удалось так прорваться через пелотон», – рассказал Сайнс.

