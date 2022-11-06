Босс «Ф-1» Доменикали: «Не видим проблемы в том, чтобы добавить к списку участников чемпионата еще одну команду»

Исполнительный директор «Формулы-1» заявил, что руководство серии открыто к увеличению количества участников чемпионата.

По словам Доменикали, в «Формуле-1» может появиться 11-я команда, если руководство сочтет заявку отвечающей критериям и вызывающей доверие.

На создание новой команды в «Формуле-1» претендует , однако заявка американца пока не была рассмотрена. Более того, многие участники с осторожностью восприняли новости о возможном приходе в чемпионат команды «Андретти».

«Мы не видим проблемы в том, чтобы добавить к списку участников «Формулы-1» еще одну команду, если это сделает гонки интереснее. Мы изучаем все возможности. И если появятся достойные кандидаты, которые будут готовы обсудить с нами участие в чемпионате, мы готовы обсудить с ними этот вопрос. Но мы никуда не спешим», – рассказал Доменикали.

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