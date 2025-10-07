Нико Хюлькенберг о развороте: «Колапинто затормозил на сто метров раньше, чем обычно – не знаю, почему»

Хюлькенберг объяснил свой разворот в Сингапуре.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг рассказал, что причиной его разворота стала реакция на действия Франко Колапинто .

Инцидент произошел на 44-м круге гонки – в 7-м повороте Колапинто решил затормозить раньше обычного, а Хюлькенберг, не ожидая таких действий от соперника, реагируя на ситуацию потерял контроль над машиной и его развернуло. Из-за чего он откатился на последнее место.

«Инцидент получился довольно серьезный. К счастью, я никого не задел. Франко [Колапинто] затормозил на сто метров раньше, чем обычно – не знаю, почему. Может быть, хотел меня так удивить – ну, в этом случае у него неплохо получилось.

Проблема в том, что когда ты сзади близко подбираешься к болиду соперника, твоя машина сильно теряет в прижимной силе. Так что задняя ось просто заблокировалась, и я вообще ничего не мог сделать», – рассказал Хюлькенберг.

