Нико Хюлькенберг о развороте: «Колапинто затормозил на сто метров раньше, чем обычно – не знаю, почему»

Хюлькенберг объяснил свой разворот в Сингапуре.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал, что причиной его разворота стала реакция на действия Франко Колапинто.

Инцидент произошел на 44-м круге гонки – в 7-м повороте Колапинто решил затормозить раньше обычного, а Хюлькенберг, не ожидая таких действий от соперника, реагируя на ситуацию потерял контроль над машиной и его развернуло. Из-за чего он откатился на последнее место.

«Инцидент получился довольно серьезный. К счастью, я никого не задел. Франко [Колапинто] затормозил на сто метров раньше, чем обычно – не знаю, почему. Может быть, хотел меня так удивить – ну, в этом случае у него неплохо получилось.

Проблема в том, что когда ты сзади близко подбираешься к болиду соперника, твоя машина сильно теряет в прижимной силе. Так что задняя ось просто заблокировалась, и я вообще ничего не мог сделать», – рассказал Хюлькенберг.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
