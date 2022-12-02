Лука ди Монтедземоло: «Я обеспокоен ситуацией в «Феррари», компании не хватает лидера»

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло прокомментировал ситуацию с уходом с поста руководителя команды «Формулы-1».

По информации Corriere dello Sport, нынешний президент «Феррари» Джон Элканн пока не до конца определился с тем, кто займет место Бинотто. В том числе рассматривается вариант создания структуры с тремя руководителями – генеральным менеджером, техническим директором и непосредственно руководителем команды.

По мнению ди Монтедземоло, текущая ситуация говорит об отсутствии в «Феррари» настоящего лидера:

«Мне жаль, что в «Феррари» сложилась такая ситуация, и я ей обеспокоен. В такие моменты, поскольку мне действительно не безразлична судьба «Феррари», я стараюсь не давать комментариев. Могу лишь заметить, что на мой взгляд компании явно не хватает настоящего лидера».

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