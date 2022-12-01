Юки Цунода о межсезонье: «Не планирую задерживаться в Японии, иначе стану слишком толстым»

Юки Цунода рассказал о прогрессе в 2022 году и планах на межсезонье.

Пилот отметил, что не собирается проводить много времени на родине, так как боится прибавить в весе.

«Я бы сказал, что в целом доволен [сезоном]. Я чувствую себя раскрепощенным во время уик-эндов, особенно в четверг и пятницу. Раньше я не знал, как действовать, постоянно нервничал – особенно в прошлом году, торопился. Это разочаровывало, я осложнял себе жизнь. Теперь я могу быть в каком-то смысле расслабленным и понимаю, как адаптироваться к любой ситуации.

Я чувствую уверенность – даже когда происходит что-то неожиданное. Так что я вполне доволен прогрессом. Надеюсь, продолжу в том же духе.

В данный момент я планирую провести еще какое-то время в Европе. Я съезжу в Японию, но, думаю, на короткий срок, как было в прошлом году. Затем я вернусь в Европу и буду тренироваться, как и перед прошедшим сезоном. Не планирую задерживаться в Японии, иначе стану слишком толстым!» – сообщил Цунода.

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