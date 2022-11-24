Юки Цунода: «Без Гасли я не добился бы такого прогресса»

Пилот рассказал о влиянии на него .

Гасли завершил выступления за итальянскую команду и будет представлять «Альпин» в 2023 году, новым напарником Цуноды станет Ник де Врис.

«Большое спасибо Пьеру. Без него я бы не смог добиться такого прогресса за последние два года. Я многому научился и буду скучать. Работать с ним было приятно.

Думаю, я довольно хорошо прибавлял от гонки к гонке. И я вполне доволен формой, которую я набрал в этом году. Конечно, многое нужно улучшить, особенно стабильность.

Я добился большого прогресса [в плане физической подготовки], но работа предстоит большая. Предела в плане физической формы нет, и я продолжу трудиться.

Кто будет лидером «Альфа Таури»? Ну, быстрейший пилот. Мне все равно, стану ли я лидером команды или нет. Я просто сосредоточен на своей работе. Многому нужно научиться, во многом прибавить. Конечно, ответственность возрастет, потому что Пьер ушел, но я уверен, что справлюсь», – заявил Цунода.

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