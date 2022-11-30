Гельмут Марко о преемнике Бинотто: «Феррари» вполне может дать работу кому-то из своих людей»

Советник поделился мнением о том, кто может заменить на должности руководителя «Феррари».

Марко считает, что в «Феррари» вполне могут повысить в должности одного из своих специалистов, уже работающих в структуре команды.

В прессе в связи с этим упоминались Лоран Мекьес и Антонио Колета. В то же время основным кандидатом остается нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.

«Вполне могу себе представить вариант, при котором «Феррари» в данной ситуации даст работу кому-то из своих людей в структуре команды. Именно так поступили в «БМВ», когда в 2006 году взяли под контроль – они повысили до должности руководителя Марио Тайссена, одного из свои ведущих инженеров», – рассказал Марко.

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