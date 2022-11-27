Маттиа Бинотто: «Если машина быстра и надежна – это поможет компенсировать ошибки в стратегии и на пит-стопах»

рассказал, что нужно для регулярной борьбы за победы.

Руководитель Скудерии объяснил, почему критика мешает команде работать, а также назвал области, в которых необходимо прибавить.

«С критикой всегда тяжело жить. И при этом еще нужно сохранять концентрацию команды на работе.

Критика отвлекает коллектив, а удерживать команду в фокусе – всегда непросто. Было трудно, но я думаю, что в будущем это сделает меня сильнее.

Знаю, что рассчитывать всегда нужно только на себя. Это самый важный урок сезона.

Что можно было улучшить в 2022-м? Дело не в какой-то одной вещи – наши взлеты и падения были исходили из разных областей.

Во-первых, надежность – я бы поставил этот фактор на первой место, потому что для побед нужна надежность. В прошедшем сезоне ее не хватало.

Во-вторых, скорость машины. Да, мы были конкурентоспособными в квалификациях, но в гонках – не всегда. Нам иногда не хватало гоночного темпа, в том числе из-за повышенного износа шин, чтобы бороться за самые высокие позиции.

Думаю, эти два фактора [самые важные], ведь если ваша машина быстра и надежна, то это позволит вам компенсировать ошибки в стратегии и на пит-стопах.

В общем, именно в этих областях нужно приложить усилия, не забывая при этом, что на взлеты и падения также влияют стратегия и другие испытания по ходу гоночного уик-энда. Их мы тоже обязательно пересмотрим и улучшим», – сказал Бинотто.

Бинотто руководит «Феррари» с сезона-2019 – за это время итальянская команда выиграла семь Гран-при.

Маттиа Бинотто: «Объявить Феттелю о разрыве с «Феррари» – самая трудная задача в моей карьере, возможно. Но сложности делают тебя сильнее»