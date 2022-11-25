Нико Росберг: «Мерседесу» удалось невероятным образом перевернуть ситуацию по ходу сезона»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года отметил прогресс «Мерседеса» по ходу сезона-2022.

Росберг считает, что при удачном стечении обстоятельств у «Мерседеса» будет шанс полноценно вернуться в борьбу за титул в следующем году.

«Им удалось невероятным образом перевернуть ситуацию. Просто феноменально. В начале сезона они порой уступали и по секунде на круге – минимум по 0,7 – 0,8 секунды. А на этапах в Мексике и Бразилии их машина внезапно уже оказалась самой быстрой. Так что да, это просто невероятный переворот.

При этом в Абу-Даби они сделали шаг назад, оказавшись слишком далеко в квалификации. Думаю, во многом такой результат, ставший для них почти шоком, был обусловлен плохими характеристиками лобового сопротивления и нехваткой скорости на прямых.

Именно в данном аспекте болид по-прежнему сильно уступает «Ред Булл» и «Феррари». И «Мерседесу» предстоит с этим разобраться. Это последний ключевой момент, которого им не хватает, чтобы в следующем году вернуться в борьбу за победы в гонках и за чемпионский титул.

Смогут ли они решить проблему за пару месяцев зимнего перерыва? Предположу, что на старте следующего сезона они будут немного позади конкурентов. Ведь в этом году они потратили очень много времени, разбираясь со своими проблемами, а не работая на перспективу и занимаясь дальнейшим развитием болида. Так что да, я думаю, они будут немного позади. Но я считаю, что если они продолжат улучшать свою машину по ходу следующего сезона, у них может в итоге появиться шанс побороться за титул», – рассказал Росберг.

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