Шарль Леклер о необходимости прибавлять: «Для «Феррари» есть три ключевых элемента: надежность техники, стратегия, работа с шинами»

Пилот «Феррари» подвел итоги сезона-2022, отметив ряд ключевых областей, в которых команде нужно прибавлять.

«Есть три ключевых элемента. Сложно расставить их в порядке важности, но надежность техники была для команды проблемой в определенном этапе сезона – за что в дальнейшем мы поплатились, получая штрафы за замену мотора.

Стратегия – я думаю, на определенном этапе сезона допущенных ошибок стало слишком много. И работа с шинами – мне кажется, что мы были не слишком стабильны в этом компоненте.

Да, гонку в Абу-Даби мы провели хорошо, но у нас были и плохие гонки. И мы, такое ощущение, не смогли разобраться с тем, как заставить шины работать максимально эффективно на постоянной основе. Вот три основных аспекта, на работе над которыми мы сосредоточены в данный момент.

Мне нужно улучшать и свой пилотаж. Например, мне не стоило так сильно атаковать в некоторых моментах гонки во Франции. Раньше я и правда концентрировался на том, чтобы добиться прогресса в одной конкретной области (в темпе). Но сейчас я провел в «Ф-1» уже несколько лет и теперь нужно скорее заниматься деталями – искать способы проводить как можно больше гонок на 100 процентах своих возможностей. Вот на чем я сосредоточен при подготовке к следующему сезону», – рассказал Леклер.

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