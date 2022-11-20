Серхио Перес: «Я потерял секунду или две, в обычной ситуации Гасли бы получил штраф»

Пилот «Ред Булл» остался недоволен действиями в конце Гран-при Абу-Даби.

Гасли задержал Переса, когда тот собирался обогнать его на круг, и тем самым, по мнению Чеко, помешал ему в борьбе с Леклером.

«Да, я определенно потерял время в этом моменте. Секунду, а может и две. Сигнал синих флагов был совершенно очевидным, но Гасли активно боролся за позицию, так что отдать место в такой ситуации может быть довольно сложно.

Полагаю, он в тот момент обдумывал проведение обгона. Но в итоге получилось так, что я как раз подъехал к нему и подумал, что он оставляет мне место. Я пошел на обгон – к счастью, мне удалось затормозить в самый последний момент, в противном случае все бы закончилось столкновением.

Мне кажется, что в обычной ситуации Пьер бы в этом эпизоде получил штраф. Но это была последняя гонка сезона. В любом случае я рад, что сейчас могу просто отправиться домой, а не обсуждать все это. Иногда такое случается, ничего не поделаешь», – рассказал Перес.

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