Макс Ферстаппен о 15-й победе в сезоне: «Повторить нечто подобное будет невероятно трудно»

Пилот подвел итоги -Даби, на котором ему удалось одержать очередную победу, уже 15-ю в этом сезоне.

«Главной задачей была бережная работа с шинами. Думаю, мы смогли очень неплохо отработать на шинах «медиум». А после перехода на «хард» я просто старался беречь их до самого последнего круга. Как бы то ни было, очень здорово вновь победить в Абу-Даби.

Это 15-я победа в сезоне, просто невероятно. Сезон получился классными – было здорово работать вместе с командой и добиться чего-то подобного. Думаю, повторить нечто подобное будет невероятно трудно, хотя с другой стороны это придает дополнительную мотивацию постараться как можно лучше провести и следующий сезон», – рассказал Ферстаппен.

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