Гельмут Марко: «Хонда» – не единственный вариант «Ред Булл», у нас есть альтернативы»

Советник «Ред Булл» высказался о возможном возвращении «Хонды».

С 2026 года японская компания вновь может стать мотористом «Ред Булл». Австрийцы создали подразделение Red Bull Powertrains, поэтому необходимо распределить функции между «Ред Булл» и «Хондой».

Ранее предполагалось, что «Ред Булл» заключит соглашение с , которая станет владельцем 50 процентов акций компании, однако сделка сорвалась.

«Переговоры продолжаются. Тем не менее, «Хонда» – не единственный вариант.

Мы извлекли уроки из переговоров с «Порше». Безусловно, решения «50 на 50» не будет», – сказал Гельмут.

Марко не уверен, что «Хонда» готова разрабатывать двигатели совместно с Red Bull Powertrains:

«В этом прелесть работы с японцами. На переговорах тебе вежливо кивают, но ничего не подтверждено».

Гельмут опроверг предположение о том, что «Ред Булл» ведет переговоры с корейской компанией «Хендэ», добавив, что у команды «есть другие альтернативы».

Австриец при этом подтвердил, что уход из жизни сооснователя компании «Ред Булл» не повлияет на независимость команды.

«Конечно, какие-то изменения произойдут. В конце концов, он де-факто в одиночку все контролировал. [Но команда «Формулы-1» –] самый сильный и эффективный маркетинговый инструмент всей группы. Мы были вполне самодостаточными в прошлом. В прессе уже появлялись сообщения о том, что новый менеджмент хочет продолжить деятельность в «Формуле-1» так, как это происходит сейчас – с относительно большой независимостью», – приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

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