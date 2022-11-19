Шарль Леклер: «Постараемся завоевать второе место и в личном зачете, и в Кубке конструкторов»

Пилот подвел итоги квалификации к -Даби, в которой занял третье место.

«Я заблокировал колеса в 6 и 7 поворота – значит, сегодня мы заслужили только третье место. Соперники из смотрелись сильнее, но завтра у нас все равно будут хорошие стартовые позиции. И борьба как минимум с Чеко должна быть очень плотной.

Уверен, что мы с Карлосом сможем работать сообща, я в этом не сомневаюсь. Постараемся максимизировать командный результат.

Мы знаем, что «Ред Булл» сильнее нас смотрится в гонках, поэтому понимаем, что нам будет непросто, но мы выложимся на максимуме – и постараемся завоевать второе место и в личном зачете, и в Кубке конструкторов», – рассказал Леклер.

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