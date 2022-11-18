Макс Ферстаппен о выступлении Лоусона в первой практике: «Лиам хорошо поработал, действовал спокойно и размеренно»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Абу-Даби, прокомментировав выступление Лиама Лоусона.

Лоусон, который является одним из резервных пилотов «Ред Булл», заменял Ферстаппена в первой практике.

«Честно говоря, как мне кажется, все прошло нормально. Думаю, машина работала хорошо, с нужными настройками. Лиам хорошо поработал в первой практике, действовал спокойно и размеренно – это все, что от него хотела команда.

Во второй практике у меня тоже не возникло никаких проблем. Мы подобрали хорошие настройки, мы попробовали пару вещей, и на длинной дистанции машина работала очень неплохо. Думаю, мы должны побороться с «Мерседесом». Я просто доволен тем, как для меня прошла сессия в целом», – рассказал Ферстаппен.

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