Серхио Перес отрицает намеренную аварию: «В Монако все ошибаются»

опроверг версию о подстроенной аварии в квалификации к .

Гонщик «Ред Булл» занял третье место по итогам сессии, его напарник стал четвертым. Перес врезался в барьеры на последних секундах сессии, что не позволило Ферстаппену улучшить время.

Как утверждала нидерландская пресса, Серхио врезался специально, а затем признался в этом руководству «Ред Булл», что и стало причиной демарша Макса на Гран-при Сан-Паулу. Перес отрицает данную гипотезу.

«Это не было сделано намеренно – в Монако все ошибаются. У вас есть вся информация – можете сами посмотреть. Я чуть не попал в аварию в первом повороте. Все допускают ошибки в Монако и вообще в квалификациях.

Это просто спекуляции от прессы, люди создают слухи. Как я уже сказал, все в «Ред Булл» знали, что происходит, и это останется внутрикомандным делом. Посмотрите повтор всего круга: я гнался за временем, выкладывался по полной, так как это была заключительная попытка в третьем сегменте. Люди ошибаются, когда по-настоящему атакуют», – заявил Серхио.

Мексиканец прокомментировал то, что его называют «мошенником» из-за инцидента:

«Это часть «Формулы-1», люди любят создавать спекуляции. Про меня такое говорили на многих гонках, что не играет абсолютно никакой роли.

Мыслями я сосредоточен на текущем уик-энде, на хорошем настрое в команде. Мы провели потрясающий сезон, и мне не хотелось бы, чтобы подобные вещи затмевали это для меня или любого сотрудника. Макс и я несем очень серьезную ответственность за то, чтобы команда была единой и двигалась вперед».

Журналист ван Харен: «Перес намеренно попал в аварию в Монако и признался, Ферстаппен не забыл об этом»

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